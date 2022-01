Pilaf aux crevettes

Pour 4 personnes

Temps : 30 mn

Ingrédients

70 cl de fumet de poisson

1 oignon

25 g de beurre

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail

1 piment rouge séché

250 g de riz blanc

1 pincée de safran en filaments

3 feuilles de laurier

500 g de grosses crevettes décortiquées

Sel et poivre noir

Pour garnir : quelques brins de persil plat ou d’aneth



Faites chauffer le bouillon.

Faites chauffer le beurre et l’huile dans une grande casserole et ajoutez l’oignon émincé, puis l’ail épluché et coupé en lamelles et le piment émietté.

Faites revenir quelques minutes, puis ajoutez le riz et remuez-le pour qu’il s’enrobe d’huile.

Ajoutez le safran et le fumet, attendez la reprise de l’ébullition, puis ajoutez les feuilles de laurier. Salez et poivrez légèrement.

Couvrez et laissez cuire 15 mn à feu doux. Retirez du feu, ajoutez les crevettes, remettez le couvercle et laisser reposer 4 mn.

Dressez le riz sur un plat et parsemez avec les herbes finement hachées.