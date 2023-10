Transat Jacques Vabre. A cause du vent, les bateaux arrivent déjà au Havre

Le montage du village de la Transat Jacques Vabre se poursuit, au Havre, mais les premiers bateaux, environ un tiers de la flotte, étaient déjà arrivés lundi 16 octobre. "Nous avions heureusement anticipé le montage des pontons provisoires, car un coup de vent d'est est en train de s'installer pour la semaine. Certains marins ont donc anticipé leur venue pour éviter d'avoir le vent dans le nez !", note Gildas Gautier, codirecteur général de la transatlantique en double. Ce lundi, les chanceux ont pu apercevoir les Imoca de Jérémie Beyou (Charal) ou du Havrais Charlie Dalin (Macif) franchir le SAS Quinette.

"Des équipes de la Ligue de voile et de tous les clubs de voile du Havre sont présentes jour et nuit avec des semi-rigides pour accueillir les bateaux et les guider jusqu'au bassin Paul Vatine, et nous sommes en lien avec le port et sa capitainerie très en amont", poursuit Gildas Gautier. Les arrivées vont s'intensifier jusqu'à jeudi 19 octobre au soir, où l'ensemble des 95 bateaux devra être amarré dans le bassin Paul Vatine et le bassin de l'Eure.

Le village sera quant à lui ouvert au public à partir de 10h, vendredi 20 octobre.

Perturbations routières

Ces arrivées entraînent la fermeture du SAS Quinette à la circulation routière, à raison de deux à trois périodes de 30 minutes dans les créneaux :

- mardi 17 octobre de 11h à 13h

- mercredi 18 octobre de 11h30 à 13h30

- jeudi 19 octobre de 12h à 14h.

Entre chacune des périodes de trente minutes, un retour à la circulation est réalisé. En dehors de ces créneaux, l'écluse fonctionne avec toujours un des ponts ouvert à la circulation routière.

Attention, le pont des docks (au bout du bassin Paul Vatine) est d'ores et déjà fermé à la circulation et le restera jusqu'au lundi 30 octobre.