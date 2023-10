Saint-Romain-de-Colbosc. La Région se dote d'un supercalculateur

Ne pas être dépassé par les nouvelles technologies du numérique et ne pas dépendre de tiers, c'est l'objectif de la Région Normandie. Elle vient d'inaugurer un nouveau supercalculateur, baptisé Austral, à Saint-Romain-de-Colbosc. Il s'agit d'un outil de dernière génération permettant de réaliser des simulations numériques classiques et des traitements massifs de données (y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle). Austral permet de traiter jusqu'à 2 millions de milliards d'opérations par seconde.

Un supercalculateur dédié à l'écologie

Ce supercalculateur est géré par le Criann (Centre régional informatique et d'applications numériques de Normandie). Cette association permet à tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche normands de mutualiser leurs moyens informatiques. Austral va ainsi permettre aux chercheurs d'avancer sur leurs travaux, notamment pour résoudre des problèmes environnementaux. C'est le souhait de la Région. La Normandie a lancé quatre pistes de travail : la conception de nouveaux matériaux pour la capture du CO 2 , la simulation de l'utilisation de l'hydrogène comme combustible, la simulation des écoulements sur nos côtes et la simulation d'événements atmosphériques extrêmes pour mieux appréhender le réchauffement climatique.

Ce supercalculateur a coûté presque 9 millions d'euros, financés par la Région, l'Etat et l'Europe