Course poursuite dans Rouen

Un homme agé de 40 ans, en état d'alcoolémie, a pris la fuite devant les policiers, après s'être engagé dans la rue Jeanne d'Arc en sens inverse. Une course poursuite s'est engagée. Après avoir brûlé plusieurs feux rouges et emprunté des sens interdits, le chauffard a terminé sa course dans les Hauts-de-Rouen, où il a percuté un terre-plein. Arrêté avec un taux d'alcoolémie de 1,82g/l de sang, le conducteur devrait être jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen, ce vendredi après-midi.