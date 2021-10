Tourville : Carrefour Planet ouvre le 3 mai

Dévoilé en août 2010 et testé dans la banlieue lyonnaise, Carrefour Planet entend bouleverser l'image et l'organisation du supermarché. Se voulant plus proche du client, le concept propose plusieurs espaces à thème : bio, surgelés, marché, maison, mode, loisirs-multimedia, etc., tout en proposant plusieurs services annexes à la clientèle, comme la garde d'enfants, des animations ou des séances de soin du corps.

Photo Carrefour / L. Barbe