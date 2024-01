Colère des agriculteurs. Une action coup de poing annoncée à Mondeville 2  

Sur invitation de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs du Calvados, des manifestants se donnent rendez-vous à Mondeville ce mardi 30 janvier. A 15h, ils entendent investir le supermarché Carrefour de Mondeville 2 pour "contrôler les produits dans les rayons", et protester contre la non-application de la loi Egalim. L'objectif, vérifier la présence ou non de produits d'importations et, le cas échéant, retirer ces derniers des rayons.

La restauration rapide visée ensuite

Environ une vingtaine de personnes doivent participer à l'opération, se rendant sur place avec une douzaine de tracteurs.

Après cette mission, les agriculteurs vont se concentrer sur les différentes enseignes de restauration rapide présentes dans le secteur, et notamment KFC ou McDonald's. Ils souhaitent contrôler les frigos, et ainsi alerter à nouveau la population sur la présence de produits ne provenant pas de l'agriculture française.

D'autres actions en place

A noter que depuis la veille, des barrages filtrants sont en place à Carpiquet, Lisieux et Ifs, visant également les enseignes de grande distribution. A Vire, une distribution de briques de lait équitable a lieu sur le rond-point de la Papillonière. Au total, ce sont près de 2 000 briques qui seront offertes aux passants.