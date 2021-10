Après la mort d'un gendarme, lors des 24h motonautiques 2010 et le flop de l'édition 2011, la Ville souhaite maintenir cette manifestation gratuite et populaire. D'après la mairie, la remise en cause de la course doit se faire à tous les niveaux , aussi bien auprès des organisateurs que des représentants des pilotes pour survenir aux problèmes de sécurité et offrir un beau spectacle au public rouennais.