Cinéma : Fast and Furious

Condamné à perpétuité, Dominic Toretto croupit dans sa prison, jusqu’à ce que Mia, sa sœur, aidée de Brian O’Connor, son ami qui a maintenant quitté la police, le fassent évader.

Après cet exploit, Mia et Brian, maintenant mariés, coulent des jours heureux à Rio. Sur place, ils retrouvent Vince qui leur apprend qu’il avait proposé à Dominic un coup spectaculaire : braquer un train transportant des voitures de luxe. Immédiatement, le couple décide de participer à ce casse audacieux. Mais l’affaire se passe mal, et il y a des morts. Cependant, Mia et Brian retrouve Dominic, à cette occasion, et ils parviennent à s’enfuir. Le problème, c’est que les voitures appartenaient à un certain Hernan Reyes, un des plus puissants mafieux du pays. Bientôt, entre la police, conduite par Luke Hobbs, et les hommes de main d’Hernan Reyes, qui entend bien récupérer son bien, les héros ont fort à faire. D’autant plus qu’ils découvrent, dans une des voitures volées, une puce électronique contenant les comptes de Reyes.

Après quelques passages à vide, ce cinquième épisode se révèle le plus spectaculaire. Au début, les films reposaient sur un concept assez simple : des belles filles et des belles voitures, le tout enrobé de belles cascades et de superbes courses-poursuites. La particularité de cette cinquième mouture, c’est que, outre les scènes spectaculaires, les personnages existent réellement, avec des comportements qui sonnent juste (une rareté dans ce genre de film !).

Justin Lin, qui maîtrise parfaitement son sujet, offre un festival de scènes toutes plus spectaculaires les unes que les autres, avec des effets spéciaux très réussis et un rythme trépidant qui laisse le spectateur cloué sur son fauteuil. Réglé comme une montre, le scénario déroule son intrigue sans temps morts ni faux pas, pour la plus grande joie des spectateurs.

Le réalisateur a réuni tous les comédiens des précédents épisodes (Vin Diesel était absent des 2e et 3e épisodes, tandis que Paul Walker était absent du 3e), en y incluant Dwayne Johnson, un excellent challenger pour Vin Diesel. Si l’on ajoute que cet épisode est un peu plus sentimental que les précédents, avec pour thème principal la famille, ce qui n’est pas courant dans ce genre de film, on comprendra que le plaisir est total, d’autant que les violences sont modérées. Attention à ne pas rater la surprise du générique de fin !

Marie-Christine d’André

Film d’action américain (2011) de Justin Lin, avec Vin Diesel (Dominic Toretto), Paul Walker (Brian O’Connor), Dwayne Johnson (l’agent Luke Hobbs), Jordana Brewster (Mia Toretto), Matt Schulze (Vince), Joaquim de Almeida (Hernan Reyes) (2 h). Juché