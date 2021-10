Le film du jour: La chute de la maison blanche

Je commence avec Gerard Butler: un acteur de talent, aussi à l'aise dans les films de gros bras comme "300" que dans les comédies romantiques telles "l'abominable vérité". Il est ici bien crédible en tant que garde du corps d'excellence. Il possède le physique qu'il faut et aussi le charisme nécessaire pour que ça paraisse crédible de ne pas trembler face aux terroristes.

Le scénario est un classique du genre : des terroristes nord-coréens attaquent la maison blanche et parviennent à prendre le président en otage afin de réclamer le retrait des tourpes américaines de leur pays. Et rien que ça c'est un bon point ! Car dans ce genre de film, les menaces sont par trop improbables ces derniers temps. Si l'on compare avec le dernier "die hard" par exemple, celui ci n'était pas à la hauteur.

Attention toutefois aux âmes sensibles, je ne crois pas avoir déjà vu autant de morts à part éventuellement dans un film de guerre. En plus, cela se concentre vraiment dans les 1ères dizaines de minutes du film, il y a de quoi faire une overdose.

J'espère réellement que la maison blanche n'est pas vraiment prenable mais en tout cas, c'est bien fait : on y croit! Et ce film permet enfin au grand public de comprendre que travailler aux services secrets en Amérique, ça veut dire travailler pour la protection rapprochée du président et non pas en tant qu'espion.

Un bon moment du pure action, avec mine de rien pas mal de suspense. Je le conseille fortement à tous les fans du genre. Actuellement au cinéma.