Caen. Ambiance, charme, bars : une ville étudiante "ni trop grande, ni trop petite" selon les jeunes

Une ville "verte", "agréable à vivre" et avec son "charme" normand, et surtout avec une excellente "ambiance étudiante". Autant de critères qui ressortent lorsqu'on demande aux jeunes ce qui leur plaît à Caen. Le classement annuel des meilleures villes étudiantes réalisé par l'Étudiant place la cité calvadosienne à la cinquième place, derrière Toulouse et devant Nancy. Elle remonte ainsi de dix places par rapport à l'année précédente (Caen s'était classée 15ème).

"Il n'y manque rien pour les étudiants"

Quand on interroge les étudiants, ils sont unanimes : il y a une merveilleuse ambiance étudiante à Caen.

Sacha Ahuir, en troisième année de science pour la santé vient d'Espagne. Il craignait ce changement mais pour lui, "il est facile de trouver des gens de ton âge avec qui tu t'entends bien, tu es bien accueilli (…) les gens sont habitués à avoir des gens qui viennent d'ailleurs." Questionné sur les atouts de la ville, il mentionne "les propositions de formation, la variété, et l'ambiance étudiante. Les bars, la rue Écuyère… ce n'est ni trop grand, ni trop petit".

Pour Guelor Maloudi, étudiant en géographie, l'université de Caen est "l'une des meilleures de France. Je pense qu'il y a tout, il n'y manque rien pour les étudiants". Aurélie Houssard, en licence de littérature anglaise, est satisfaite des transports en commun mais elle souhaiterait voir quelques améliorations : "avoir plus de transport le soir pour rentrer. En tant que femme ça peut être un peu énervant de rentrer tard le soir". De son côté, Sarah Boué, en faculté de langue, conclut en décrivant la ville de Caen comme "un environnement sûr" avant d'ajouter : "moi je l'aurais mis en numéro 1".

Des critères du classement qui évoluent

De nouveaux critères s'ajoutent chaque année à la liste. Pour cette rentrée 2023 on trouve en plus l'offre de santé et la qualité de l'air qui viennent s'ajouter aux critères existants (offre de formation, initiatives locales, transports, emplois, prix des logements…).