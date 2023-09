Cinéma. Les astuces pour payer moins cher dans l'agglomération de Caen

Qui a dit que le cinéma était un loisir onéreux ? Sûrement pas les patrons des quatre établissements de l'agglomération caennaise. "On fait un faux procès au cinéma, en réalité c'est un loisir peu coûteux, pas excessif", insiste Gautier Labrusse, patron du Lux à Caen, bien qu'il concède : "On ne peut pas comparer avec une plateforme en ligne." "Peu de gens paient le tarif plein", affirme José Luis-Vinhas, directeur du Pathé. "Le cinéma est abordable, il y a des façons de faire baisser la facture", prolonge Sandrine Marie, directrice de l'UGC Mondeville. Voilà, ça, c'est le constat. Maintenant, place aux solutions. La première, c'est de s'engager en prenant plusieurs places. Au Lux, la carte de dix places revient à 47 €, soit 4,70 € la séance. Au Café des images, où la place est déjà à 7,50 € au maximum en plein tarif, les cinq places reviennent à 20 € pour les moins de 26 ans, soit 4 € la place, et le carton de 10 places est à 50 € pour tous. Chez l'UGC et le Pathé, deux cinémas au tarif plus élevés, ces cartes sont bien plus avantageuses également.

Il existe aussi la possibilité de s'abonner. Le mois est à 19,90 € pour un adulte au Pathé. "Il suffit d'aller voir deux films par mois et vous êtes déjà rentables", justifie José Luis-Vinhas. À l'UGC, c'est 21,90 €, alors qu'il existe également un format duo. "Je m'abonne moi, et j'ai une seconde place qui me permet d'inviter qui je veux : mon compagnon, ma mère, mon frère, mon ami… Cette carte est à 36,80 €", précise Sandrine Marie. À noter d'ailleurs qu'un pass illimité Pathé permettra très bientôt à leurs détenteurs de profiter des séances gratuitement au Lux.

Flairer

les bons coups

"Il existe toujours des astuces, comme faire marcher son comité d'entreprise ou profiter du cinéma pendant les opérations telles que la Fête du cinéma normand", invite José Luis-Vinhas. Le Café des images et le Lux organisent régulièrement des projections dans l'amphi Daure, à l'université. Des séances déjà à prix réduit, 5,50 € au maximum, et encore plus pour les étudiants. "Les détenteurs de la carte étudiante ne paient que 2 €", assure Gautier Labrusse.

Le jour que vous choisissez pour aller au cinéma a aussi une incidence. À l'UGC, les séances sont à 8,40 € le dimanche matin, une réduction de prix non négligeable. Le Lux pense aussi à mettre bientôt en place cette initiative. "À partir de janvier, on appellera cela le Lux time. Les séances seront à prix très réduit le mardi avant 13 heures et après 21 heures", prévoit Gautier Labrusse. Conclusion, il est possible de profiter du 7e art à Caen sans se ruiner !