Caen. Franc succès pour le ciné-piscine au stade nautique Eugène Maës

À l'initiative du cinéma Lux et du stade nautique Eugène Maës, plus de 200 personnes ont pu profiter de deux films d'animation les pieds dans l'eau ce mercredi 18 janvier. De 17 h 45 à 22 heures, avaient lieu pour la première fois les projections de La Prophétie des grenouilles et de Ride your wave. Deux films ayant une thématique commune au lieu de projection : l'eau.

Aborder la culture autrement

L'opération avait déjà séduit le public il y a un an, en février 2022. Les organisateurs avaient le désir de réitérer l'expérience et de présenter le cinéma dans un contexte différent, c'est-à-dire un cinéma ambulant. Pour Gautier Labrusse, directeur du Lux, il y a une volonté de marquer les enfants et les adultes : "C'est une volonté d'aller chercher le public ailleurs, lui montrer que le cinéma peut être ludique en le mêlant au sport. En effet, je pratique moi-même la natation."

Grâce au tarif animation, le public a aussi pu profiter d'une partie restauration tout en regardant le film, bien installé sur des bouées gonflables. Selon Kevin Champagneur, directeur du stade nautique Eugène Maës et de la patinoire, il s'agit d'un rendez-vous annuel en hiver. "C'est l'occasion de tirer une expérience insolite, tout en profitant de la qualité du cinéma avec la chaleur de la piscine."