Rouen Business School primée 5 fois

RBS a été récompensé par le prix Top Etablissement CCMP 2011, "saluant ainsi la politique active de développement de cas pédagogiques initiée par la direction académique ces dernières années", explique la direction de l'école.

L’Ecole est ainsi reconnue comme l’établissement d’enseignement supérieur ayant vendu le plus de cas entre juin 2009 et décembre 2010. Avec 16 cas différents publiés sur cette période par 10 professeurs de l’Ecole (Sarah Alves, Gérard Chapalain, Laetitia Chicheportiche, Pascale Ezan, Bruno Godey, Yannicke Heuberger, Rim Kalaï, Chantal Lai, Ulrike Mayrhofer, Erwan Ormiston, Isabelle Ravera), Rouen Business School a réalisé la vente de 83 licences "Etablissement".



Outre ce prix, plusieurs enseignants-chercheurs de la Rouen Business School ont été également récompensés : Rim Kalaï et Ulrike Mayrhofer (3 prix).