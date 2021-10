La Crea lance cet été des locations de vélos à Duclair

Les élus de l’agglomération rouennaise ont voté pour la mise en place, du 1er juin au 30 octobre prochain, d’une nouvelle offre de location de vélos autour de Duclair. Une dizaine de cycles sera installée à la Maison du tourisme de la commune. Ils permettront par exemple de rejoindre la base de loisirs, les berges de Seine ou l’abbaye de Jumièges. Les tarifs ? 3 € en plein tarif pour une demi journée, 4 € pour la journée, 6 € le week-end et 12 € la semaine. Des tarifs réduits seront proposés aux moins de 26 ans, aux chômeurs et aux plus de 65 ans.

Lors du conseil, la Crea a aussi décidé d’allonger l’aide aux propriétaires modestes désireux de réaliser des travaux d’économie d’énergie sur leur logement. Soit un coup de pouce de 500 €, s’ajoutant aux aides existantes en la matière (Agence nationale de l’habitat, Etat et Crea). Près de 3 000 propriétaires seraient concernés.

Photo Jean-François Lange / OT Rouen Vallée de Seine