Le Havre. Élus, ONG, streamers… Quelles personnalités seront aux Journées d'été des Verts ?

C'est l'événement politique de la semaine : les Journées d'été d'Europe-Ecologie-Les-Verts débutent jeudi 24 août, en Normandie, au Havre. Terre nucléaire et industrielle, en pointe sur les énergies marines, futur lieu d'implantation d'un terminal méthanier flottant… La cité océane et sa région apparaissent comme un terrain de jeu idéal pour débattre sur diverses thématiques chères au parti écologiste.

À moins d'un an des élections européennes, toutes les figures d'EELV seront donc là… ou presque. Car l'invitation du rappeur Médine à ces Journées d'été divise au sein même du parti, en raison d'un tweet controversé. L'artiste, engagé à gauche, se défend de toute ambiguïté et a depuis regretté une "formule pas adaptée". Il est toujours attendu jeudi 24 août, à 18 h 45, pour un court échange avec Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, intitulé "La force de la culture face à la culture de la force".

Ils n'iront pas

Mais sa venue a déjà conduit plusieurs personnalités à annuler leur présence. C'est le cas de Roland Lescure, ministre de l'industrie, mais aussi des maires écologistes de Bordeaux, Pierre Hurmic, et de Strasbourg, Jeanne Barseghian. Le maire Horizons du Havre, Édouard Philippe, a quant à lui décliné l'invitation, reçue il y a une dizaine de jours. "Il n'ira pas mais accueillera un certain nombre d'élus EELV qui ont demandé à le voir à la mairie, de façon républicaine et avec plaisir" précise son entourage.

Ils iront, mais…

La députée écoféministe Sandrine Rousseau, elle, annonce son intention de "débattre" avec le rappeur normand, dont l'intervention devrait en tout cas assurément attirer nombre de journalistes… Grégory Doucet, maire EELV de Lyon, est sur la même ligne et se fera sa "propre opinion" sur Médine aux Journées d'été.

Médine aux journées d'été d'EELV: "J'irai et je vais débattre", assure Sandrine Rousseau (@sandrousseau) pic.twitter.com/0Dtc3df7E3 — BFMTV (@BFMTV) August 22, 2023

Ils seront là

L'événement sera aussi l'occasion de prendre le pouls de l'union de la gauche. Plusieurs membres de la Nupes sont attendus, comme les Insoumis François Ruffin, Éric Coquerel, Clémentine Autain, Raquel Garrido ou Louis Boyard, les socialistes Boris Vallaud et Pierre Jouvet ou encore l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon, qui a fondé Génération.s.

Côté société civile, on attend entre autres Brigitte Gothière, la cofondatrice de l'ONG antispéciste L214, Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassines non merci opposé aux méga-bassines, Dominique Sopo le président d'SOS Racisme, la militante Priscillia Ludosky, figure des Gilets jaunes, ou encore les streamers politiques Usul et

L'événement est ouvert au public, sur inscription et moyennant une participation de 15 à 40 euros.