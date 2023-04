Politique. Les écologistes (EELV) organiseront leurs journées d'été au Havre

Cela faisait longtemps qu'Europe Écologie Les Verts (EELV) n'avait plus organisé d'université d'été en Normandie. La dernière édition s'était tenue dans la Manche, à Coutances, dans les années 2000. Le parti a choisi de revenir dans la région pour organiser ses Journées d'été des écologistes (JDE) les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 août au Havre, au Carré des Docks.

Pourquoi Le Havre ?

"C'est un événement important pour le parti, avec beaucoup de tables rondes, de discussions, d'échanges, etc. On est sérieux… et on fait la fête !", résume Stéphane Martot, co-secrétaire d'EELV Normandie. D'autres régions ont été approchées par les instances nationales du parti, qui s'était installé à Grenoble en 2022. "Il fallait un territoire suffisamment grand, avec une bonne connexion ferroviaire, notamment", poursuit le militant normand. Sur le fond, Le Havre est un territoire "industriel, qui a besoin d'aller vers la transition écologique, à mi-chemin entre trois centrales nucléaires, sur l'axe Seine…", souligne Stéphane Martot, qui évoque aussi les sujets du terminal méthanier ou de la chatière de Port 2000. "Ce sera l'occasion de s'interroger sur les raisons qui font que la Seine-Maritime perd des habitants, contrairement à d'autres territoires de l'ouest comme la Loire-Atlantique ou la Bretagne."

"Réunir la famille de l'écologie"

L'événement sera "très large et ouvert à tous ceux qui s'intéressent à l'écologie", pas uniquement aux adhérents. Côté invités, il est trop tôt pour savoir si toutes les figures écologistes seront au rendez-vous aux côtés de la secrétaire nationale, Marine Tondelier. L'objectif est toutefois "de réunir la famille de l'écologie, avec sans doute des discussions avec les partis de gauche".

La ville du Havre, dirigée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe (Horizons), accueillera également un congrès national du Rassemblement national, le lundi 1er mai.