Le Havre. Accès fluvial à Port 2000 : la commission d'enquête donne son feu vert pour la chatière

C'est un projet qui doit permettre aux barges naviguant sur la Seine d'accéder directement à Port 2000, via la construction d'un chenal de navigation entre le port historique du Havre et les terminaux qui accueillent les plus gros porte-conteneurs. Cette "chatière" a fait l'objet d'une enquête publique du jeudi 1er décembre 2022 au lundi 16 janvier 2023.

Le projet de chatière consiste à créer un chenal protégé de la houle que pourront emprunter les barges. - HAROPA

À l'issue, la commission d'enquête, qui a remis son rapport au préfet de la Seine-Maritime, a émis un avis favorable. Il est toutefois assorti de deux réserves, précisées dans un communiqué de la préfecture, lundi 20 février.

Un suivi annuel des mesures de compensation

D'abord, les mesures ERC, qui visent à éviter, réduire et compenser l'impact du projet sur l'environnement, devront être assorties d'objectifs "opérationnels et mesurables", ainsi que d'indicateurs "fiables et partagés, permettant de s'assurer de la réalisation effective" de ces mesures.

Ensuite, un bilan annuel de l'avancement des mesures ERC devra être établi et transmis aux acteurs en charge du suivi du fonctionnement et de la biodiversité de l'estuaire.

Le chantier de la chatière devrait débuter dès cette année, une fois les autorisations de travaux délivrées par l'État, pour une mise en service prévue en 2024. L'impact du projet sur l'environnement, et notamment sur les poissons juvéniles de l'estuaire, a plusieurs fois été soulevé par des pêcheurs et associations environnementales.