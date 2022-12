Le Havre. Accès fluvial à Port 2000 : l'enquête publique sur la chatière est lancée

Le projet de chatière sur le port du Havre est soumis à l'avis des citoyens à travers une enquête publique qui débute ce jeudi 1er décembre et s'achèvera lundi 16 janvier, à 17 heures. Cet équipement, porté par Haropa, a pour but de permettre l'accès à Port 2000 par tous types de bateaux et de favoriser le report modal des marchandises de la route vers le fluvial.

10 % des conteneurs sur la Seine

Le port du Havre traite en effet chaque année près de 6 000 navires, soit 110 millions de tonnes de marchandises. Mais seuls 10 % des conteneurs arrivent ou repartent par la Seine. Près de 85 %, la très grande majorité, transitent par la route, un mode de transport plus polluant. Le reste transite par les rails. L'objectif d'Haropa est de porter la part des marchandises transportées par voie fluviale et ferroviaire à 20 % d'ici 2025, contre 12 % aujourd'hui. Pour cela, le port de l'axe Seine a donc retenu l'idée d'aménager une chatière, c'est-à-dire un chenal d'accès protégé de la houle, entre le port historique et les terminaux de Port 2000. Un aménagement évalué à 125 millions d'euros, qui doit permettre d'éviter 10 000 à 12 000 camions, chaque année, sur les routes.

Un projet contesté

Ce projet, qui nécessite de draguer 3 millions de m3 de sédiments pour construire une digue d'1,8 km, est toutefois contesté. Plusieurs associations environnementales ainsi que le Comité régional des pêches s'inquiètent de l'impact sur la faune et la flore dans l'estuaire de la Seine, et notamment sur la ressource en poissons.

Le projet de chatière en image. - Haropa

L'enquête publique permettra à chacun de consulter notamment les enquêtes environnementales réalisées sur le projet et les avis de l'Autorité environnementale, du Conseil national de protection de la nature ou encore du Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine, rendus l'été dernier.

Comment participer ?

Un site est dédié à l'enquête publique. Les pièces du dossier d'enquête et un registre d'enquête sont disponibles au siège de Le Havre Seine Métropole et dans les mairies du Havre, de Gonfreville-l'Orcher, d'Octeville-sur-Mer, de Saint-Vigor-d'Ymonville et de Berville-sur-Mer (Eure). Le dossier est consultable en version numérique dans les mairies de La Poterie-Cap-d'Antifer, Saint-Jouin-Bruneval, Heuqueville, Cauville-sur-Mer et Sainte-Adresse.

Des permanences sont par ailleurs organisées pour recevoir les observations du public aux lieux, jours et heures suivants :

- samedi 10 décembre 2022 de 9 heures à 12 heures à la mairie du Havre,

- jeudi 15 décembre 2022 de 9 heures à 12 heures à la mairie d'Octeville-sur-Mer,

- mercredi 21 décembre 2022 de 9 heures à 12 heures à la mairie du Havre,

- mercredi 28 décembre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30 à la mairie de Gonfreville-l'Orcher,

- mardi 3 janvier 2023 de 14 heures à 17 heures à la mairie de Saint-Vigor-d'Ymonville,

- lundi 9 janvier 2023 de 14 heures à 17 heures à la mairie de Berville-sur-Mer,

- jeudi 12 janvier 2023 de 14 heures à 17 heures à la mairie du Havre,

- lundi 16 janvier 2023 de 14 heures à 17 heures à la mairie du Havre.

À l'issue de l'enquête publique, le préfet de Seine-Maritime se prononcera. En cas de feu vert, Haropa prévoit une mise en service en 2024.