Manche. Trois raisons qui prouvent une fois pour toutes que le Mont-Saint-Michel est bien normand

Avec l'été vient le soleil, les sorties à la plage et les jeux pour se détendre. Sur sa page Instagram, vendredi 14 juillet, le Conseil européen a proposé un quiz à ses abonnés avec la question suivante : "Quelle région française a lancé une campagne sur Twitter pour avoir un émoji à l'effigie de son drapeau ?" Parmi les réponses, on trouvait "Paris", "Provence" et "Bretagne", le tout supplanté d'une photo du Mont-Saint-Michel. Alors que la bonne réponse était la Bretagne, l'illustration a suffi pour remettre une pièce dans la machine du conflit normando-breton au sujet de la Merveille.

Dans un quiz d'été posté sur son compte Instagram, le Conseil européen situe le Mont-Saint-Michel en Bretagne. - Capture d'écran du compte Instagram du Conseil Européen

Le Mont-Saint-Michel, en raison de son emplacement (à environ un kilomètre de la frontière avec l'Ille-et-Vilaine), est régulièrement un sujet de discussion entre Normands et Bretons. La rédaction de Tendance Ouest a déniché trois raisons pour prouver à nos amis bretons et à ceux pour qui ce serait encore confus que le Mont-Saint-Michel se trouve en Normandie... et nulle part ailleurs.

Parce que c'est officiel depuis 933

Il est difficile de concevoir pourquoi cette confusion règne encore aujourd'hui, alors que depuis plus d'un millénaire, le Mont est officiellement sous autorité normande.

Depuis l'an 933, pour être exact : selon l'historien François Neveux, à qui l'on doit l'ouvrage Le Mont-Saint-Michel (éditions du Patrimoine, 2015), c'est Guillaume 1er de Normandie qui rafle au territoire breton l'Avranchin et le Cotentin, en demandant un agrandissement de son territoire au roi de France. Depuis cette date, le Mont-Saint-Michel est ainsi officiellement rattaché à la Normandie.

Parce que Thomas Pesquet l'a confirmé

Le Normand Thomas Pesquet, astronaute préféré des Français, n'a pas résisté à l'envie de rétablir sa vérité après l'affaire de la story du Conseil Européen.

Samedi 15 juillet, dans un tweet, il avance que cela doit être "manifestement une erreur, parce que vu de l'espace, il est bien en Normandie". Attaché à ses racines, il a même ajouté deux émojis, une pomme et une vache, comme un clin d'œil à la région qui l'a vu naître.

Manifestement une erreur, parce que vu de l'espace, il est bien en #Normandie. 😇😉🍏🐄 https://t.co/icnIE6MzWp — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 15, 2023

Parce que même l'intelligence artificielle le dit

Si nous pourrions être accusés de chauvinisme, référons-nous à un juge qui sera le plus impartial possible : l'intelligence artificielle. Ainsi, nous avons posé la question à Chat GPT : dans quelle région se situe le Mont-Saint-Michel ?

On a demandé à Chat GPT à quelle région appartenait le Mont-Saint-Michel. - Capture d'écran Chat GPT

Le constat est sans appel pour l'intelligence artificielle qui nous précise que "bien qu'il soit proche de la frontière entre la Normandie et la Bretagne, le Mont-Saint-Michel est administrativement rattaché à la région normande".