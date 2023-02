Insolite. Le Mont Saint-Michel "indépendant" en pleine mer : découvrez cette carte participative étonnante

Les créateurs du compte Twitter humoristique Memes Décentralisés ont proposé un jeu collaboratif sur le réseau social. Pendant cinq jours à partir du vendredi 27 janvier, les internautes avaient 24 heures pour modifier une carte de France vierge sur le thème "La carte dont vous êtes le héros".

Le Mont Saint-Michel "indépendant", la Bretagne devient une île

Ainsi, dès le premier jour, la région Île-de-France avait été déplacée "vers nulle part". Le deuxième jour, la Bretagne avait pris son indépendance par les flots… Tandis que le Mont Saint-Michel dérivait entre le territoire breton et la métropole, semblant devenir indépendant, mais toujours écartelé entre la Bretagne et la Normandie. De quoi relancer un conflit régional qui date du XIIe siècle.

Le jour suivant, la Savoie et la Haute-Savoie s'étaient alliées à la Suisse pour former la "Confédération du fromage". Le quatrième jour, les départements comptant plus de bovins que d'habitants, à l'image de la Manche, ont été recouverts de taches noires. Bien sûr, en bons Normands, nous vous rappelons que la race normande arbore des taches marron, et non noires.