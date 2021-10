Le ROC fête 40 ans de patinage en grandes pompes

Pour l’occasion, un gala est organisé. De nombreux champions du patinage sont attendus, tels que Nathalie Péchalat, championne d’Europe 2011 en danse sur glace, formée au ROC, et son partenaire Fabian Bourzat, Florian Amodio, champion d’Europe 2011 de patinage artistique, et Thomas Werner, 3e au même championnat d’Europe.

“Malheureusement nous n’avons pas pu faire venir Brian Joubert, pour une question de prix”, explique Anne-Sophie Druet, manager et entraîneur du Rouen Olympique Club.

Créé en 1970 par Bernard Le Feuvre, le Rouen Olympique Club est à l’origine un club de hockey qui a évolué avec le temps. Patinage artistique en 1972, danse sur glace en 1994, patinage synchronisé en 1999 et, depuis peu, curling : le club affiche son côté pluridisciplinaire. “Rouen est une ville de glace et le ROC reflète toutes les connaissances qu’ont les Rouennais en patinage”.



“Un club assez élitiste”

Organisateur de nombreux galas de grande qualité et de compétitions internationales, le club impressionne par la place importante qu’il tient lors de ces grands rendez-vous. “C’est vrai que nous avons une étiquette de club de compétition assez élitiste, et nous aimerions faire évoluer cette image car nous sommes avant tout un club où l’on apprend à patiner”, souligne Anne-Sophie Druet. Véritable vivier de graines de champions, le club accueille depuis dix-sept ans la French Cup, compétition internationale de patinage synchronisé, attirant les meilleures équipes du monde. En dehors des compétitions, le club propose des cours de loisirs dès l’âge de 3 ans et des cours de perfectionnement pour les plus grands, le mardi et le mercredi.

Guilhem de Prévoisin

Pratique. Gala ce dimanche 22 mai, de 16 h à 18 h 30. Patinoire de l’Ile Lacroix.