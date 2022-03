Rouen. Les Rouennaises de la Team Jeanne d'Arc qualifiées pour les mondiaux de patinage synchronisé

Les Rouennaises se doivent une revanche. Après avoir pris la 14e place sur 20 l'année dernière, les filles de la Team Jeanne d'Arc ont bien l'intention de faire mieux cette année aux mondiaux de patinage synchronisé. Mais avant d'envisager ces championnats du monde, les patineurs rouennais (18 filles et deux garçons) devaient obtenir leur qualification avec un minimum de points plus élevé que l'année précédente (102 points au lieu de 100).

Et pour gagner cette qualification, chaque équipe doit participer à au moins deux compétitions internationales. Les Rouennais ont décidé de participer à la Winter Cup en Belgique, à la Cup of Berlin et à la French Cup de Rouen.

Qualifiés haut la main

Depuis juillet, les Rouennais ont travaillé leur programme mais lors de la première compétition, en novembre en Belgique, cinq chutes ont réduit leurs chances. "On a travaillé dur pendant les vacances de décembre, avec 3h d'entrainement par jour pour gagner notre qualification à Berlin et se laisser l'esprit libre pour la French Cup. Du coup, on a fait 117 points", confie la coach Anne-Sophie Druet-Avisse.

La Team Jeanne d'Arc sera donc bien présente aux mondiaux de patinage synchronisé à Zagreb, en Croatie, les 16 et 17 mars 2018. Mais avant cela, l'équipe profitera d'un dernier test grandeur nature, à domicile, avec la French Cup de Rouen, les 2 et 3 février à la patinoire de l'Ile Lacroix.

