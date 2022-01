Monique s’occupe de votre compagnon !

Un nouveau salon de toilettage a ouvert ses portes dans le quartier de la Grâce de Dieu, place du commerce à Caen. Toutou Monik, c'est tout ce dont vous avez besoin pour le bon plaisir de votre animal de compagnie.Toilettage toutes races, coupure d'ongles pour chien et chat, ustensiles pour leur vie de tous les jours. Gamelles, manteaux os à ronger et nourriture. Monique est diplômée et passionnée de chien. Un toilettage intégrale coûte 36 euros ou moins. Téléphone : 09 51 73 02 94. 06 85 63 78 18.



