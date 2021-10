Le Quattuor : des cordes peu conventionnelles

Mardi 24 mai, le Quatuor – quatre archets virtuoses – présente son nouveau spectacle “Danseurs de cordes” au théâtre Charles-Dullin. Jean-Claude Camors, Laurent Vercambre, Pierre Ganem, Jean-Yves Lacombe, ces musiciens danseurs et acrobates, dévoilent leurs surprenantes trouvailles dans “cette nouvelle célébration des noces de la musique et de l’humour”. Sur un rythme endiablé, ils enchaînent les styles musicaux : de la pop au classique en passant par le jazz et la variété. Alain Sachs, le metteur en scène, indique : “Nous avons pris le parti de l’épuré et du retour “aux huiles essentielles” qui font le succès du groupe depuis tant d’années. A savoir de la musique, du rêve, de l’humour et de l’émotion, chacun poussé un peu plus aux confins de nos inspirations les plus débridées, les plus folles.”



Pratique. Mardi 24 mai, 20h, Théâtre Charles Dullin, Le Grand-Quevilly. Tarifs de 35 à 30€. Réservations au 02 35 68 48 91.