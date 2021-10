Nouvelles résidences sociales à Grand-Quevilly

L’Aftam, en collaboration avec la ville, a transformé ses deux foyers de travailleurs migrants pour en faire des résidence sociales. “Les Sarcelles” et “Montmorency” ont été inaugurées le 16 mai. Les 123 chambres des “Sarcelles” ont laissé place à 102 logements autonomes dont six adaptés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Le résidence “Montmorency” compte quant à elle 104 logements. Coût des travaux : respectivement 2,8 millions d’euros pour “Les Sarcelles” et 1, 412 millions pour “Montmorency”.