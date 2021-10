De la musique avec "Un printemps au parc"

Cette 14e édition du festival de musiques actuelles “Un printemps au Parc et les Bakayades” ne déroge pas la règle. La Ville de Grand-Quevilly propose un programme hétéroclite : punk bucolique, rock-métal, chanson française, reggae, jazz. Les artistes populaires partagent la scène avec les artistes locaux émergeants. En effet, l’objectif d’une telle manifestation est double : soutenir la scène locale tout en rendant accessible à tous l’accès à la culture musicale.

Les concerts, gratuits, se déroulent du 4 au 18 juin, en plein air au théâtre de la Verdure du Parc des Provinces. Les festivités débutent à 22h30 avec la projection en plein air du film Invictus. Le lendemain, à 16h30, la “Fanfarone” déambule dans le centre-ville avant de rejoindre le kiosque de la Roseraie. A suivre : Traces d’Illusion & Miss White and the drunker piano, le 10 juin, à 20h30 ; Nouvelles nocturnes & Pigalle, le 11 juin, à 20h15 ; Platinum Platypus & Bo weavil, le 12 juin, à 19h, The elektrocution & la maison Tellier, le 16 juin, à 20h30, Abd Al Malik, le 17 juin, à 21h30, Kinkéliba & Sergent Garcia, le 18 juin, à 20h. A noter : le 14 juin, à 14h30, “les Crapauds Sonneurs” donneront un spectacle de chansons et d’histoires destiné au jeune public.

(Photo Mathieu Olingue)