Du neuf au Parc des Provinces

Grand-Quevilly a la chance de bénéficier d’un parc de six hectares, un îlot de verdure au beau milieu de la ville : le parc des Provinces. Ce dernier, réalisé par l’architecte Montassut, avait été inauguré en 1997, et avait même reçu une distinction : la Marianne d’or.



Un parc pour tous

Dix ans plus tard, des aménagements s’avéraient nécessaires. “Nous voulions le rendre plus accessible”, explique Lionel Rosay, élu en charge des espaces verts et de l’urbanisme, à la Mairie de Grand Quevilly. “La présence d’escaliers était un problème pour les personnes à mobilité réduite, nous avons donc décidé d’en supprimer deux et de les remplacer par des allées sécurisées par des garde-corps. Tout le monde peut maintenant profiter de ce parc.”

Au cours de ce réaménagement, le parc des Provinces a été entièrement ceint d’une clôture et 18 portails ont été installés, afin d’assurer une meilleure sécurité. En outre, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, Ferrero a soutenu financièrement la ville pour l’aménagement d’une aire de jeux pour les enfants, installée au sein du parc. Vaste de 300 m2, cette aire pourra accueillir une quarantaine d’enfants, de 2 à 12 ans.