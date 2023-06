[Photos] Intempéries. Inondations, grêle : la Normandie secouée par de violents orages

Des orages ont balayé une grande partie de la Normandie, dimanche 18 juin. Quatre départements avaient été placés en vigilance orange pour les orages, qui devraient perdurer jusqu'en milieu de soirée sur le pays de Bray et l'est de l'Eure.

Des inondations

Dans le Calvados, les sapeurs-pompiers évoquent "un grand nombre d'interventions", essentiellement pour des opérations de pompages de locaux inondés. À 18 heures, le Service départemental d'incendie et de secours indiquait que trente communes avaient été impactées par cet épisode orageux, principalement dans le nord-est du département, dans le secteur de Honfleur et sur la plaine de Caen. Au plus fort de l'événement, 38 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur différents secteurs, appuyés par 18 véhicules. Aucune victime et aucun dégât important n'avaient été recensés.

Conséquence de cette météo orageuse : l'épreuve de distance olympique du triathlon de Deauville a dû être annulée, par mesure de sécurité. À la mi-journée, les courses jeunes avaient été remplacées par un aquathlon.

Dans l'Orne, vers 17 h 30, les sapeurs-pompiers recensaient une dizaine d'interventions sur différents secteurs du département. Là aussi, essentiellement pour des inondations. Les orages ont d'abord touché Sées puis Gacé, Le Sap, Argentan, Alençon, L'Aigle, Moulins-La-Marche… "Des épisodes très virulents mais brefs", indique le SDIS.

Grêlons de 2 cm dans le pays de Caux

En Seine-Maritime, plusieurs secteurs ont été impactés par ces orages, accompagnés parfois de grêlons aussi gros que des billes, comme à Etoutteville, près d'Yvetot.

De gros grêlons ramassés par un habitant d'Etoutteville. - Antoine Colmard

Les communes de Dieppe, Doudeville ou encore Bolbec ont subi des inondations. "Aux alentours de 14 heures, le ciel s'est fortement assombri et la pluie est tombée d'un coup. C'était soudain, témoigne Isabelle Danieli, habitante de la rue Gambetta, au niveau du parking de la clinique vétérinaire et du poste de police, les gens avaient de l'eau jusqu'en haut des cuisses".

La commune de Motteville, près d'Yvetot, a par ailleurs été touchée par un phénomène venteux semblable à une tornade, occasionnant des dégâts sur des toitures notamment.