Armada de Rouen. Les horaires de passage de la Grande Parade

C'est parti pour la grande parade de l'Armada de Rouen ! Dimanche 18 juin, après dix jours de festivités, une trentaine de grands voiliers, parmi les plus beaux du monde, s'élancent sur la Seine, en direction de l'estuaire.

Départ de Rouen de 8 à 12 heures

Sur les quais de Rouen, l'appareillage des bateaux va s'étaler jusqu'à 12 heures. La frégate Normandie et le patrouilleur Flamant de la Marine Nationale sont partis vers 8 heures, suivis par le trois-mâts manchois Marité ou encore le Nao Victoria, réplique du bateau de Magellan. Le Staatsraad Lehmkuhl, trois-mâts barque norvégien, et le Dar Młodzieży, trois-mâts polonais, fermeront la marche.

Les horaires d'appareillage des bateaux.

Les navires vont descendre les boucles de la Seine. Ils sont attendus entre 13 h 30 et 17 h 45 du côté du pont de Brotonne et devraient attendre l'estuaire de la Seine, du côté de Honfleur, de 16 h 15 à 21 heures. Il est possible de suivre la progression des navires en live sur boujoulaseine.fr ou Marine Traffic.

Les estimations des heures de passage en un coup d'oeil.

Pour célébrer ce grand rassemblement maritime, la patrouille de France doit survoler la flotte vers 11 h 45 avec une boucle Rouen/Pont de Brotonne/Rouen.

Une météo orageuse

Des milliers de spectateurs sont attendus sur les rives de la Seine pour applaudir les bateaux, qui longeront 62 communes. Beaucoup d'entre elles ont prévu des festivités pour l'occasion.

Seule inconnue : la météo, qui pourrait bien perturber la fête dans l'après-midi. La Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados dont en effet placés en vigilance orange aux orages.

Les horaires de passage estimés, bateau par bateau.