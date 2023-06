Armada de Rouen. Le programme complet de la Grande parade

Le temps file vite pendant l'Armada. Si l'évènement touche à sa fin, la fête, elle, va se poursuivre jusqu'aux derniers instants. C'est un long voyage que s'apprêtent à faire les bateaux de l'Armada dimanche 18 juin, jour de la Grande parade.

Pas moins de 62 communes entre la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados seront en fête le long de la Seine pour suivre ce grand ballet de voiliers. Chacune d'entre elles a bricolé son propre programme, de Canteleu jusqu'au Trait et au-delà du pont de Brotonne dans les communes du pays de Caux. Une fête qui s'organise un an à l'avance selon le Département en charge de la coordination des animations et de la sécurité de l'évènement depuis 1989.

Neuf premiers bateaux prendront le départ à 8 heures depuis Rouen direction Le Havre, le Flamant en tête. Ils croiseront alors la petite commune de Val-de-La-Haye, habituée de l'exercice à chaque édition de l'Armada.

Les bateaux accueillis au son des canons napoléoniens

Pour l'occasion un coup de canon sera tiré depuis la colonne Napoléon à chaque passage de bateau, "en même temps il sera diffusé l'hymne national du pays correspondant à ce bateau", précise Jean-Louis Letellier, habitant de la commune et auteur d'un livre sur la colonne Napoléon, monument immanquable situé juste au bord de la Seine. L'édifice évoque le souvenir du transport des cendres de l'Empereur, depuis l'île Saint-Hèlene jusqu'à la Seine. La journée sera l'occasion aussi d'évoquer les lamaneurs de Val-de-La-Haye chargés d'amarrer les bateaux arrivant dans le port de Rouen, les passeurs de bacs, les vieux bateaux omnibus de la Bouille ou encore la reine de l'Armada en 2003, qui était Vaudésienne.

Les Bateaux arriveront ensuite aux abords de La Bouille vers 9 h 30, charmant village de bord de Seine et terre de l'écrivain Hector Malot. Pour l'occasion toute la ville sera piétonnisée et animée par les commerces locaux et autres food-trucks.

Arrivée en fanfare à Duclair

Après le virage par La Bouille, les bateaux mettront le cap sur Duclair en traversant les communes de Caumont, Mauny, Bardouville, Quevillon ou encore Saint-Martin de Bosherville.

Arrivé à Duclair vers 11 heures, les marins pourront saluer notamment la fanfare de Musico Paradis, petite troupe de 12 musiciens de "3 à 65 ans", précise sa présidente Jessica Argentin Picard. "Nous sommes toujours bien accueillis à Duclair", se réjouit la chef d'orchestre qui prévoit un grand moment de fête comme lors de l'édition 2019. la ville accueille également un marché du terroir et des créateurs réunissant une quarantaine d'exposants. Le Normandie et le Flamant toujours en tête de la Grande Parade prendront le chemin de Jumièges et du Trait avant le passage sous le pont de Brotonne marquant la fin du parcours dans la Métropole de Rouen un peu après 13 heures pour la tête du "peloton" de navires. C'est le Bélem qui doit fermer la marche. Le trois-mâts français devrait arriver un peu après 18 heures au niveau du Trait.