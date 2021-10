Rouen : le Strata J’aime, un bar à jeux de société

Dans ce bar pas comme les autres, une drôle de maladie frappe : l’addiction au jeu... de société. “J’ai ici, sur une grande étagère, environ 400 jeux différents, dévoile Alexis Beaucamp, le gérant du bar, un mordu. Cela va des grands classiques - échecs, Monopoly, Trivial Pursuit... - à des jeux plus rares, de stratégie, de réflexion ou d’ambiance”.



Créateur de liens

Installez-vous et et le patron du “Strata J’aime” rapplique aussitôt avec une de ses trouvailles, dénichées sur internet ou en Allemagne. Après vous avoir expliqué les règles (Alexis Beaucamp les maîtrise toutes !), place au jeu.

Rapidement, un lien s’opère, la convivialité s’installe. “Des gens qui ne se connaissent pas se mettent à jouer en semble. En peu de temps, des liens se créent”. Tournois par équipes, olympiades des jeux, soirées thématiques : le bar attire un public “assez large, majoritairement de 20 à 40 ans”. Ouvert depuis mars 2010, le lieu a trouvé sa place dans le paysage des bars rouennais. Le bouche-à-oreille a produit ses effets.

Pratique. Bar à jeux “Le Strata J’aime” : 12, rue de la République. Ouvert de 18 h à minuit mardi et mercredi et de 18 h à 2 h jeudi, vendredi et samedi. Fermé dimanche et lundi.