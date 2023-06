[Photos] Cherbourg. Au port, l'activité industrielle redémarre sur les chapeaux de roues grâce aux éoliennes

Alors qu'elle avait presque disparu pendant une vingtaine d'années après le départ de Toyota au début des années 2000, l'activité industrielle sur le port de Cherbourg revient sur les chapeaux de roues depuis 2022 grâce aux éoliennes.

• Lire aussi. Port de Cherbourg : des voitures pour l'avenir

Un hub géant de 15 hectares avait été aménagé.

Un hub aménagé pour le parc éolien de Fécamp

En effet, l'an dernier, Ports de Normandie - pionnier français en matière d'installations portuaires destinées aux énergies marines renouvelables - a aménagé sur le port du Cotentin un hub. Il s'agit d'un terre-plein de stockage et de pré-assemblage d'éoliennes en mer de 15 hectares. Il était auparavant partiellement recouvert de structures de chaussées ainsi que d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Reportage Impossible de lire le son.

Cet outil permet ainsi à Siemens Gamesa Renewable Energy de stocker en un même lieu et pouvoir in fine rassembler les 213 sections de mâts (trois par mât), les 71 nacelles ainsi que les 213 pales (trois par éolienne) du futur parc éolien en mer de Fécamp. Il a aussi pour objectif de transférer chaque mât assemblé, sa nacelle et ses pales sur le navire d'installation pour qu'il parte procéder à la pose en mer. Un premier départ de composants de quatre éoliennes stockés et préassemblés dans la capitale du Cotentin sur 71 au total est parti lundi 5 juin dans la soirée à destination de Fécamp.

Yannick Millet, directeur des ports de Cherbourg :

Yannick Millet Impossible de lire le son.

Ce hub permet à Siemens Gamesa Renewable Energy de stocker en un même lieu et pouvoir in fine rassembler les 213 sections de mâts (trois par mât), les 71 nacelles ainsi que les 213 pales (trois par éolienne).

Cherbourg, le "seul port en France" pour les éoliennes ?

Lors d'une visite lundi 5 juin, le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, précise que "Cherbourg a retrouvé sa place dans le podium des ports industriels français en devenant incontournable pour les projets d'Energies marines renouvelables (EMR)".

Benoît Arrivé Impossible de lire le son.

"Cherbourg est le seul port en France capable d'accueillir la totalité du spectre d'activités liées à l'éolien." assure de son côté Hervé Morin, président de la Région Normandie. Pour David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, "le départ de ce premier convoi d'éoliennes pour le champ de Fécamp est symbolique".

Une visite de ce hub était organisée lundi 5 juin.

Le port de Cherbourg, c'est aussi 12 millions d'euros dont sept par les collectivités consacrées au ferroutage ainsi que 15 millions d'euros pour l'électrification des navires à quai d'ici fin 2025, début 2026.

• Lire aussi. Normandie. Une autoroute ferroviaire entre Cherbourg et le sud de la France