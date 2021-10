Faut-il reconstruire l’Opéra de Rouen ?

Un an après sa réélection à la tête de la Région Haute-Normandie, Alain Le Vern a fait un premier bilan, mercredi 25 mai. Lors de ce point d’étape, le président du Conseil régional a abordé l’avenir de l’opéra de Rouen. L’agrandir, le réhabiliter ou le reconstruire autre part ? La Région, principal financeur du lieu (hébergé au Théâtre des Arts, propriété de la Ville de Rouen), s’interroge et a lancé une étude sur le sujet. “Si on le réhabilite pour le remettre aux normes, il perdra des places, a estimé Alain Le Vern. L’agrandir nécessitera de pousser la façade et cela coûte cher”. La construction d’un nouvel opéra n’est donc pas complètement à exclure, surtout si le lieu accueille également la création théâtrale.

Mais pour ce faire, il faudra débourser entre 60 et 445 millions d’euros, la fourchette de prix pour un opéra tout neuf. “Quoi qu’il en soit, il faudra du courage politique”, a jugé Alain Le Vern.