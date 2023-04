People. Orelsan choisi comme égérie pour un parfum Dior

Nouvelle collaboration entre Dior et Orelsan ! La marque de luxe a choisi le rappeur caennais comme nouvelle égérie pour son parfum "Gris Dior". Le Normand apparaît dans plusieurs vidéos de promotion de cette eau de parfum qui se veut mixte aux côtés de célébrités venues du monde entier comme Jenna Ortega, l'actrice principale de la série Mercredi.

