Caen. Orelsan élevé au grade de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres 

2022 aura été une année sacrément remplie pour le rappeur Orelsan. Le deuxième volet de la série Montre jamais ça à personne a été un énorme succès, tout comme la réédition de son album Civilisation perdue, qui porte le nombre de ventes de l'opus à presque 700 000, un chiffre vertigineux. Mais voilà maintenant que le chanteur normand est fait chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la Culture, participant ainsi "au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde".

Dans un arrêté du 17 octobre portant nomination et promotion dans l'ordre des Arts et des Lettres, paru le vendredi 25 novembre, nous pouvons retrouver la mention "M. Cotentin Aurélien dit Orelsan, Auteur, compositeur, interprète, acteur, réalisateur, scénariste".

Ce titre le récompense évidemment pour l'univers musical qu'il a créé, mais également pour son aventure cinématographique et le film Comment c'est loin, dans lequel il interprète son propre rôle aux côtés de Gringe.