Caen. "Montre jamais ça à personne", partie 2 : Orelsan dévoile la date de la sortie

Préparez-vous à plonger à nouveau dans l'intimité d'Orelsan. Après le succès de la série Montre jamais ça à personne, produite par Clément Cotentin, le frère du rappeur, la suite sera disponible dès le jeudi 13 octobre sur Prime Vidéo.

Dans le teaser publié par l'artiste caennais sur le réseau social Twitter, on aperçoit les coulisses de la conception de son dernier album "Civilisation", sorti le 19 novembre 2021. "Je voulais tout filmer, du premier mot écrit, à la dernière note jouée", explique Clément Cotentin. On y voit des moments de doute, de joie, des sessions studio, mais aussi le tournage du clip C'est du propre, lors du carnaval étudiant, entre autres. Damso, Angèle et Vald, ayant collaboré avec Orelsan, sont également au casting.