Caen. Orelsan annonce la réédition de son album Civilisation

Orelsan est à l'affiche en ce moment. Alors que le documentaire Montre jamais ça à personne partie 2 cartonne sur Amazon Prime Video, le rappeur caennais vient de faire une nouvelle annonce qui va ravir ses fans. L'album Civilisation aura une réédition, au nom de Civilisation perdue, et comportera dix nouveaux titres. Les précommandes commencent mardi 18 octobre, pour un CD qui sera disponible le vendredi 28 octobre.

L'album Civilisation avait fait un énorme carton chez les fans d'Orelsan. Sorti en novembre 2021, il avait été certifié disque de diamant en mai, faisant de lui le disque de diamant obtenu le plus rapidement de l'histoire du rap français. Un peu moins d'un an après, Aurélien Cotentin, de son vrai nom, s'apprête à sortir une dizaine de nouveaux sons. C'est en revoyant les images de la conception de l'album, filmées par son frère, qu'Orelsan a eu cette idée. "J'ai revu les maquettes et les bases que j'avais faites et je me suis dit qu'il y en avait qui n'étaient pas si nazes", explique-t-il dans une vidéo sur Twitter. Il a ensuite retravaillé le tout pendant environ six mois pour en arriver à ce résultat.

Vous pourrez vous procurer Civilisation édition ultime, comprenant l'album Civilisation et la réédition, Civilisation perdue, dès le vendredi 28 octobre. Un featuring avec Angèle devrait être présent.