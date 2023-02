Victoires de la musique. Le Normand Orelsan voit triple et s'inscrit parmi les plus grands

Orelsan était nommé dans trois catégories lors de cette édition 2023 des Victoires de la musique : meilleure chanson originale et meilleure création audiovisuelle pour La Quête, mais aussi concert de l'année, réalisée après le carton de son album Civilisation et l'ayant fait se produire quatre fois au Zénith de Caen. Et bien le natif d'Alençon a simplement tout gagné.

Au panthéon de la chanson française

Ce vendredi 10 février, il est entré un peu plus dans la légende, récoltant trois nouveaux trophées, de quoi porter son total à 12. Soit plus que certaines légendes, telles que Johnny Hallyday ou Alain Souchon. Mieux encore, Orelsan n'est plus qu'à une unité de rejoindre -M- et Alain Bashung, codétenteur du record avec 13 victoires.

L'an passé, Orelsan avait déjà remporté trois trophées, tout comme en 2018. Faire la passe de trois commence à devenir une petite habitude sans doute très plaisante pour lui.

Sur la scène de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, le rappeur normand a évidemment joué son morceau phare de l'année, La Quête, pour le grand plaisir de ses fans présents en nombre et des téléspectateurs.