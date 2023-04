Basket. Le Rouen MB retrouve sa place en Pro B après son titre de champion de France NM1 !

C'est une semaine pleine d'émotions pour le sport rouennais. Après les Dragons de Rouen qui sont devenus champions de France en hockey sur glace, ce sont les joueurs du Rouen Métropole Basket qui ont obtenu leur place en Pro B pour la saison prochaine, en s'imposant sur le dernier match de saison régulière mardi 18 avril face à Chartres, sur le score de 93-79. "On a fait une saison à la hauteur avec un groupe solidaire. Gagner chez nous, devant autant de monde, c'est la cerise sur le gâteau. On a été sérieux d'entrée de jeu et on a mené du début à la fin", a confié le coach Sylvain Delorme après le titre.

Maîtrise rouennaise

Les Rouennais ont été très peu inquiétés par une équipe de Chartres probablement un peu tendue face à l'événement. Iles étaient poussés par près de 6 000 spectateurs venus donner de la voix pour porter leur équipe vers la victoire.

"Le groupe a beaucoup d'abnégation, beaucoup de cœur, un état d'esprit irréprochable. On sait qu'après une descente, c'est difficile de remonter directement. Le faire, c'est extraordinaire. Je n'ai pas de mot pour le dire, c'est magnifique, tout le monde était là pour nous."

Grâce à cette victoire, les Normands sont maintenant en vacances et n'auront pas besoin de passer par la case play-off pour tenter la montée. Les dirigeants vont maintenant avoir le temps de bâtir l'effectif pour la saison prochaine.

Une fête du basket extraordinaire

"Je suis ravi d'être à Rouen et de redonner au club le niveau de la Pro B, ajoutait Benoit Injai, le natif de Mont-Saint-Aignan, formé au club. On s'est donné les moyens de l'emporter. On avait un peu plus de pression par rapport à l'enjeu, mais on l'a abordé comme tous les autres matchs, avec beaucoup d'intensité, et ça a payé. On a vu le hockey poussé par ses supporters la semaine passée, ça nous a donné des idées pour faire pareil ce soir. On est contents de redonner au basket rouennais la place qu'il mérite, c'est super !"

Même chose pour Mathéo Cawbet, tout sourire après une saison compliquée. "On leur est rentrés dedans en défense et on a contenu les joueurs qu'il fallait. Ça a été une saison compliquée, tous les moments ont été durs. Je suis là depuis que j'ai 14 ans, c'est magnifique de voir le Kindarena comme ça ! Le club n'a pas l'ambition juste de se maintenir en Pro B, il veut viser plus haut."