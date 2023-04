[Photos + vidéos] Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen sont champions de France !

L'ambiance était brûlante sur la patinoire de L'Ile Lacroix, vendredi 15 avril ! Devant leurs supporters chauffés à blanc, les Dragons de Rouen sont allés chercher avec les dents leur 17e titre de champion de France. Ils ont eu raison de Grenoble lors du match 6 de la finale de la Ligue Magnus, au bout du suspense, en s'imposant 4 buts à 3 à l'issue des prolongations. "Finir comme ça et pouvoir fêter cette victoire avec nos supporters, c'est excellent, a réagi ému Fabrice Lhenry, le coach des Dragons, à chaud juste avant de soulever la coupe. On retiendra toute notre vie comment on a été menés dans cette finale et comment on a su revenir."

La libération, au bout du match 6. - Pierre Durand-Gratian

C'est vrai que les Rouennais étaient mal embarqués après deux défaites consécutives lors des matches 1 et 2 à Grenoble. Ils n'ont plus perdu depuis et leur retour sur l'Ile Lacroix, avec une patinoire en feu a fait toute la différence. "On sait qu'ici, c'est excellent, ils nous ont amené beaucoup d'énergie parce qu'on en avait plus beaucoup à la fin."

Le coach des Dragons, Fabrice Lhenry, soulève la coupe Magnus. - Pierre Durand-Gratian

Un match haletant

Les Dragons s'étaient pourtant montrés conquérants dès le premier tiers-temps. Une large domination qui s'est rapidement concrétisée par un but de Rolands Vigners sur un service de son capitaine Loïc Lampérier. Après une égalisation de Fabre, Tessier doublait la mise pour les Normands qui menaient 2 buts à 1 à la fin du premier tiers.

La victoire valait bien un cigare pour Kelsey Tessier. - Pierre Durand-Gratian

La suite a été bien plus compliquée. Égalisation d'Aubin au début du deuxième tiers-temps, puis une succession de pénalités... Rouen reprend malgré tout l'avantage sur un but de Bedin 3-2, sur le power play de Grenoble. les Isérois vont à nouveau égaliser au troisième tiers sur un but de Fabre, arrachant à des Rouennais qui commençaient à tirer la langue, une prolongation. C'est Dylan Yeo qui va finalement libérer son équipe dans ce terrible trois contre trois. Un but salvateur synonyme de victoire pour Rouen. "C'est de l'émotion pure, c'est pour ça qu'on joue, c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est un accomplissement", a analysé l'exemplaire capitaine des Dragons, Loïc Lampérier.

La tribune G a poussé son équipe comme jamais. - Pierre Durand-Gratian