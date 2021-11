Drôle et déjanté : Kung-fu panda 2

Malgré ses rondeurs, sa gourmandise et sa maladresse congénitale, Po a été consacré guerrier dragon, ce qui signifie qu’il veille dorénavant sur la vallée de la Paix, toujours flanqué de ses cinq compagnons : Tigresse, Singe, Mante, Vipère et Grue.



Tous sont passés maîtres dans l’art ancestral du kung-fu, à tel point que Po est devenu une grande vedette, surtout chez les enfants. Mais la paix des uns et des autres est menacée par le redoutable Seigneur Shen, un superbe paon, qui a décidé de s’emparer de toute la Chine. Pour cela, il a fait mettre au point un terrible canon et il a besoin, pour le fabriquer, de récupérer tous les objets en métal.



C’est ainsi que ses guerriers viennent s’attaquer aux paisibles habitants de la vallée pour leur voler leurs écuelles, leurs vases, leurs cloches, etc. Po se lance à leur poursuite, avec beaucoup d’ardeur, porté par les conseils de son vieux maître Shifu. De plus, hanté par des bribes de souvenirs qui peuplent ses rêves, il est tenaillé par le désir d’en savoir plus sur ses origines et, surtout, de comprendre pour quelle raison sa mère l’a abandonné.

Après le succès du premier épisode, il était inévitable que les studios DreamWorks produisent un second volet des aventures de ce panda si craquant. Dans une Chine somptueusement reconstituée, avec ses palais magnifiques, ses temples superbes et ses couleurs chatoyantes, l’intrigue se développe à un rythme trépidant - un peu trop, même ! -, en enchaînant les combats tous plus spectaculaires et comiques les uns que les autres.

Jennifer Yuh Nelson, responsable du scénario et réalisatrice d’une séquence pour le premier épisode, est aux commandes de ce film d’animation très distrayant. Certes, on peut reprocher à cette intrigue d’être un peu mince et de ne servir que de prétexte à des combats pleins de trouvailles visuelles, mais dont le rythme est tel que l’on a du mal à en apprécier toutes les astuces. Il reste que cet antihéros malicieux séduira les enfants par sa bonhomie, son désir de bien faire et son courage. Mais le personnage le plus étonnant et le plus beau reste le méchant de l’histoire, le paon, avec sa roue somptueuse en plumes qui lui sert aussi d’arme redoutable. Il est si beau que l’on regrette que le scénario n’ait pas davantage fouillé sa personnalité. Quant à la fin, elle laisse présager, on s’en serait douté, d’une suite qui ravira petits et grands.



Film d’animation américain (2011) de Jennifer Yuh Nelson, avec les voix de Jack Black/Manu Payet (Po), Angelina Jolie/Marie Gillain (Tigresse), Dustin Hoffman/Pierre Arditi (Shifu), Gary Oldman/Bernard Alane (Seigneur Shen), Lucy Liu/Mylène Jampanoï (Vipère) (1 h 31).