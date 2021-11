Le marais de l’Aulnay revit à Grand-Couronne

De longs mois d’aménagement ont permis de revitaliser ses cinq hectares nichés entre la zone d’activité portuaire et la ville. Jeudi 9 juin, Philippe Deiss, le directeur du Grand Port maritime de Rouen a très officiellement inauguré, en présence du maire de Grand-Couronne, Patrice Dupray, le parcours pédagogique qui y a vu le jour entre les roseaux et les mares.



Crapauds et orchidées

Le port aura déboursé au total près de 400 000 € pour redonner au marais de l’Aulnay ses lettres de noblesse, lui qui a servi, entre les années 1970 et 1990, à entreposer des sédiments de dragage de la Seine. “En 1995, un stagiaire de la mairie de Grand-Couronne a constaté que le lieu abritait une certaine richesse de faune et de flore, comme le crapaud calamite, des roseaux, des saules ou l’orchis pyramidal, une orchidée”, raconte Michel Leprince, responsable du service territorial du port de Rouen. Et comme une charte “environnement” liait le port et la commune, le diagnostic du stagiaire fut transmis à la direction portuaire. Dès 2002, le cabinet “Fauna Flora”, mandaté par le port, lança une étude complète dans le but de recréer un marais “dans cette zone en friche”.

“Il a fallu creuser des mares et les rendre étanches en apportant de l’argile. Le but était de retrouver la fonction de marais des lieux, qui s’étaient asséchés”, poursuit Michel Leprince.

Aujourd’hui prêt à débuter sa nouvelle vie, le marais de l’Aulnay est donc enrichi d’un parcours pédagogique réalisé par le Centre d’éducation à l’environnement (Cardere) et dont le crapaud calamite est devenu l’emblème. Un belvédère et huit stations d’observation permettent de s’immerger dans ce monde d’eau et de roseaux. Ouvert au grand public, le marais espère attirer un large contingent de scolaires.

Pratique. Le marais est situé boulevard du Grand Aulnay, à Grand-Couronne.