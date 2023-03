Bonne table à Rouen. Une cuisine traditionnelle au Bouillon popote

Le Bouillon popote suit les traces du Comptoir popote ouvert en 2019 au Quartier libre à Rouen. Le premier fait écho à la cuisine traditionnelle et le second à des plats à manger sur le pouce. La porte d'entrée du Bouillon popote franchie, on retrouve tous les codes des adresses parisiennes d'antan, comme les chaises de bistrot et la couleur rouge des sets de table. Près de 50 convives peuvent venir déjeuner ou dîner. Des entrées simples et efficaces sont proposées à la carte : des œufs mayo et du hareng fumé, entre autres. En plat, l'adresse met l'accent sur des spécialités réconfortantes comme la langue de bœuf à la sauce piquante servie avec des frites ou encore l'os à moelle, coquillettes, pleurotes et bouillon.

Des produits de saison et locaux

Le leitmotiv de la maison : des produits de saison et locaux. Lors de ma venue, j'opte pour l'incontournable saucisse purée accompagnée d'un jus de viande et d'un confit d'oignons rouges. Un classique mais très bien exécuté, servi avec une purée de pommes de terre faite maison. En dessert, pour finir le repas en légèreté, j'ai voulu découvrir la poire rôtie, gingembre, sablé romarin et yaourt au miel. Un dessert plutôt simple au premier abord, mais bien pensé avec des différences de textures alliant croustillant et onctuosité.

Saucisse purée et confit d'oignons.

La particularité de l'adresse, c'est aussi son ambiance : bon enfant et chaleureuse. C'est d'ailleurs ce que souhaitaient Mathilde Robert--Vauvelle et Simon Dague, les deux gérants du lieu. "Dans les assiettes, il y a beaucoup d'amour et, pendant les services, les serveurs et les serveuses sont très relax avec les clients pour qu'ils se sentent à l'aise. Parfois même, ils les tutoient", révèle Simon Dague, 32 ans, chef. Il rappelle d'ailleurs qu'"ici, la carte change tous les mois. Je cuisine surtout des produits de saison et locaux. Je m'inspire à la fois de la cuisine traditionnelle des bouillons parisiens et de la gastronomie normande".

Pratique. 1 place Carnot à Rouen, réservations possibles par mail à l'adresse : lebouillonpopote@atelierlucien.org