Normandie. Qui remporte l'élection de Miss Belle en forme ?

Annabelle Lelièvre, de Falaise, a été élue samedi 4 mars, à Essay, dans l'Orne, Miss Belle en Forme Normandie 2023. Adélaïde Saint-Jalmes, originaire de Cherbourg, termine première dauphine devant Anna Mautref et Aurélie Machou.

Prochain rendez-vous le 28 octobre à Nice

Huit candidates âgées entre 20 et 63 ans ont participé à ce concours sans critère d'âge, et à partir de la taille 42. La gagnante représentera la Normandie le 28 octobre 2023 au concours Miss France Belle en forme, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Cet événement lutte contre la grossophobie, le harcèlement, notamment scolaire et les discriminations.