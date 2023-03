Normandie. Miss Belle en forme : un concours régional organisé dans l'Orne

Huit candidates âgées entre 20 et 63 ans vont participer samedi 4 mars, dans l'après-midi, à Miss Belle en forme Normandie, un concours sans critère d'âge, et à partir de la taille 42 organisé à Essay dans l'Orne. Le public peut voter pour un euro en ligne. La gagnante de cette compétition représentera la Normandie le 28 octobre 2023 au concours Miss France Belle en forme, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Cet événement lutte contre la grossophobie, le harcèlement, notamment scolaire et les discriminations.

Une Cherbourgeoise parmi les candidates témoigne

Adélaïde Saint-Jalmes, 34 ans, originaire de Cherbourg, est une des huit participantes. Cette gérante d'une boutique de vêtements pour femme sur Internet travaille aussi dans le domaine de l'événementiel, en multipliant les salons du bien-être, et suit également une deuxième année en licence de droit par correspondance.

"J'ai souhaité participer au concours pour que les personnes s'assument et apprennent à s'aimer, et ainsi faire ressortir la beauté intérieure de chacun", indique la candidate. "J'ai pris 20 kg en quelques années et il a été difficile pour moi d'accepter ce changement, ce nouveau corps et d'assumer mon image."

Pratique. Samedi 4 mars, à 20 h, à la salle Le Damier Normand à Essay. Entrée : 15 euros. Restauration et buvette sur place. Diffusion en direct du concours sur un réseau social.