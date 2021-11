Du 23 juin au 9 juillet, un petit coin du centre-vile, et plus exactement l'Espace du Palais, se met au vert. Des animations gratuites seront proposées pendant toute cette période pour amuser les petits et les grands. Street golf, plage pour enfants, capoeira prendront place tour à tour pour donner aux lieux un petit air de vacances. Des concerts seront également organisées, durant cette "Partie de campagne."

Pratique. Une partie de campagne, du 23 juin au 9 juillet.

. Pétanque et Badmington, possibilité de jouer durant les trois semaines, le matériel est fourni gratuitement.

. Street golf, matériel fourni gratuitement.

. Jeux en bois avec le groupe Ludens les jeudi 23, vendredi 24, mercredi 29 juin, samedi 2 juillet, mercredi 6 et samedi 9 juillet.

. Marché et mini-ferme, jeudi 30 juin, de 16h à 20h et jeudi 7 juillet de 10h à 20h.

. La plage pour enfants

. La Capoeira, mercredi 6 juillet à 17h.

LES CONCERTS

. Vendredi 1er juillet, 18h, Fuzzy Translation

. Samedi 2 juillet, 15h30, Concert de Kelenya (Forum Fnac)

. Samedi 2 juilet, 17h30, concert de Marita Solo (Forum Fnac)

. Vendredi 8 juillet, 18h, Concert de Big Louze Band