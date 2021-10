Le printemps de Rouen revient

Avec l’arrivée des beaux jours, arrive le Printemps de Rouen qui se déroulera du 16 avril au 4 juin. Pour cette troisième édition les nombreux acteurs du spectacle vivant de la scène rouennaise seront placés sous le feu des projecteurs. Au programme : une centaine d’événements répartis sur trente cinq sites, sept temps forts, deux festivals indépendants et deux expositions à découvrir. Sur le thème du corps, spectacle de musique, de danse et expositions vont s’enchaîner durant deux mois pour le plus grand plaisir des rouennais et des touristes.

Pratique. Tous les dimanches du 17 avril au 29 mai, Les rendez-vous du marché, Marché Place Saint-Marc, de 11h30 à 13h.

Mercredi 20 avril, Musique Classique, mon oeil !, auditorium du Musée des Beaux-Arts, 19h.

Vendredi 22 avril, Danse, Centre Saint-Sever, 14h et 15h ; et samedi 23 avril, Galerie Lafayette de 15h30 à 17h.

Mercredi 27 avril, Musique classique, mon oeil !, Auditorium du Musée des Beaux-Arts, 19h.

Samedi 30 avril, Votre ascension s’il vous plaît (danse), Muséum de Rouen, 11h, 14h30 et 16h30.

Mercredi 4 mai, Musique classique, mon oeil !, Bibliothèque Villon, 19h.

Samedi 7 mai, Visite guidée, Rdv. devant l’église Saint Clément, 15h ; Point d’orgue (rencontre-signature), Librairie l’Armitière, 16h ; théâtre musique, Hangar 23, 20h30, tarif de 21 à 25 €.

Dimanche 8 mai, Opéra pour enfants, salle Sainte Croix des Pelletiers, 14h30.

Lundi 9 mai, les Zazimuts de Printemps, Maison de l’université, 20h.

Mardi 10 mai, les Zazimuts de printemps, esplanade pasteur ; Je me sens bien (danse), hangar 23, 20h30.

Mercredi 11 mai, les Zazimuts de Printemps, place Saint-Sever, de 13h à 19h ; Musique classique, mon oeil !, Auditorium du musée des Beaux-Arts, 19h.

Jeudi 12 mai, les Zazimuts de Printemps, Place Saint-Marc, à partir de 19h.

Vendredi 13 mai, Point d’orgue (master classe), église Saint Godard, de 14h à 18h ; ciné-concert, église Saint Maclou, 20h.

Retrouvez plus d’informations et le reste de la programmation sur www.rouen.fr