Valoriser les filles dans les filières scientifiques

Il ne reste plus que quelques jours pour concourir à l'Edition 2011 du Prix de la Vocation Scientifique et technique des filles. Ayant constaté que seuls 8 métiers sur 86 sont paritaires, le département de Seine Maritime entend encourager les filles à se diriger vers des professions scientifiques et techniques, par le biais de ce prix.

Celles qui désirent suivre une formation supérieure scientifique, techique ou technologique peuvent postuler et gagneront peut-être ce prix qui pourra les aider dans leurs études. 18 prix seront attribués par le Préfet de région et le Recteur pour les élèves des lycées de la région, et 10 prix par le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie pour les élèves apprenties, d’un montant de 1000 euros.

La date limite du dépôt de candidature est le 20 juillet prochain. Les dossier sont à télécharger sur le site : www.haute-normandie.femmes-egalite.pref.gouv.fr, ou à retirer à la Préfecture de région - Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité de Haute-Normandie, 7, Place de la Madeleine, 76036 ROUEN Cedex. Informations au Tél : 02 32 76 50 31 – Fax : 02 32 76 54 72.