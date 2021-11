Ces Rouennais qui croient en la vie extraterrestre

Rendez-vous est donné au bar d’un hôtel rouennais. Marc Gray arrive, lunettes de soleil sur le nez et ordinateur sous le bras. Rien ne trahit l’étonnante passion qui l’anime : il croit en la vie extraterrestre. Depuis peu, ce mordu d’ovnis organise chaque mois, dans un bar ou un restaurant de Rouen, un repas un peu spécial... On y discute des nouvelles découvertes, des soucoupes, des aliens et des mensonges supposés des puissants qui nous cacheraient la vérité. Bienvenue sur la planète, intrigante, des ufologues.

Boules lumineuses à Rouen

“Mes certitudes, je les tire de documents et témoignages sérieux, pas de sectes ou de gourous loufoques à la Raël”, annonce Marc Gray. Fin 2010, après avoir organisé des soirées thématiques plus ou moins sérieuses sur le paranormal via le site communautaire OVS, l’homme a décidé de s’intéresser un peu plus profondément aux formes de vie qui peupleraient l’univers...

“Notre ciel est traversé sans cesse par des objets non identifiés”, assure-t-il, citant pêle-mêle des observations de masse à Los Angeles en 1942, Montréal en 1990, Phoenix en 1997, au Zimbabwe. Lui, n’a jamais vu d’ovni, mais se souvient que des boules lumineuses ont été observées au-dessus d’un parking rouennais, à l’automne et en avril dernier. “Des anciens généraux d’armées, des pilotes de ligne et des scientifiques ont révélé certains secrets”.

Persuadés que les Etats nous mentent, les ufologues doutent de tout, sauf de la vie extraterrestre. “Les gouvernements ont découvert des énergies libres utilisées par les extraterrestres, mais nous les cachent, car le lobby des énergies fossiles et nucléaire est plus fort”. Marc Gray évoque même des cas d’abductions (enlèvements d’humains) ou de mutilations de bétail, par des extraterrestres de forme androïde et gris de peau. "Pourquoi serions-nous la seule civilisation intelligente arrivée à un tel degré d'évolution actuel dans le cosmos ?", questionne-t-il.

Pratique. Le prochain repas ufologique se tiendra le 16 juillet, dès 19 h, à La Boîte à Bière, à Rouen. Infos sur www.les-repas-ufologiques.com/les repas ufologiques Rouen.htm

Ecoutez l'interview de Marc Gray ci-dessous.