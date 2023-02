Carnaval de Granville. Stationnement, circulation : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d'envoi du Carnaval de Granville est donné vendredi 17 février, avec le concert de Soldat Louis, avec en première partie le groupe de jeunes Donvillais Black Pearl. Jusqu'au mardi 21 février, il faudra faire attention : avec les festivités, il sera extrêmement compliqué de circuler ou de se garer dans la commune. Découvrez le plan de circulation.

Dans l'hypercentre

C'est nouveau cette année, dans l'hypercentre de Granville. Le tronçon qui va de la rue Lecampion, depuis l'intersection avec la rue Saintonge, à celle avec les rues Paul-Poirier et Couraye sera piéton du vendredi 17 février dans l'après-midi au lundi 20 février au matin. Les rues Paul-Poirier, du Docteur-Letourneur, Clément-Desmaisons (jusqu'à l'intersection avec la rue Valory) et la rue Couraye (jusqu'à l'intersection avec le boulevard d'Hauteserve) seront fermées du samedi au lundi matin, puis du lundi soir au mardi matin et enfin du mardi midi au mercredi matin.

La carte diffusée par la mairie de Granville. - Mairie de Granville

Le cours Jonville, le boulevard d'Hauteserve et la cour Chartier seront fermés du vendredi soir au samedi matin, du samedi midi au lundi matin, du lundi soir au mardi matin et enfin du mardi midi au mercredi matin.

Dans la ville

Dimanche 19 février, la circulation sera interdite dans toute la ville pour assurer la sécurité de la Cavalcade, de 10 heures à 20 heures. Des barrières et des agents seront installés dans différents endroits de la commune. La mairie conseille aux riverains d'aller se garer en dehors de la ville. Les professionnels de santé et les restaurateurs auront un laissez-passer.

Stationnement

Pour les voitures, le stationnement sera gratuit dans le centre-ville pendant toute la durée de présence des forains, du lundi 13 au dimanche 26 février. Les camping-cars vont pouvoir se garer aux parkings du Vaufleury et de la Place d'Armes, en payant un ticket de stationnement. Un espace est prévu pour les personnes à mobilité réduite et un passage sera organisé sur présentation d'un justificatif. Des navettes gratuites vont aussi être mises en place par la Ville le dimanche 19 février entre le rond-point de la Maison brûlée et le rond-point des Amiraux Granvillais. Un transport en commun pour les personnes à mobilité réduite est aussi prévu.

